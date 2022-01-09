Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 11:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzurum, Ağrı ve Iğdır buz kesti
[Fotoğraf: AA]
Erzurum, Ağrı ve Iğdır'da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.
Erzurum'da soğukların etkisiyle dün etkili olan yoğun sisin ardından araçların camlarında ve ağaçlarda kırağı oluştu.
Kentteki vatandaşlar, araçlarına battaniye örterek soğuklardan korumaya çalıştı.
Ağrı’da ise çatılarda buz sarkıtları oluştu
Derelerin buzla kaplandığı kentte, vatandaşlar araçlarını battaniyelerle örttü.
Soğuk hava nedeniyle çatılarda buz sarkıtları oluştu.
Iğdır'ın köylerinde de kış zorlu geçiyor
Besicilerin, hayvanlarını beslemek için yoğun çaba gösterdiği köylerde, çocuklar kayak yaparak eğleniyor.
Mezraa köyündeki çocuklar, kar yağışı sonrası buzlanma oluşan yerlerde bidonlarla kayarak güzel zaman geçirdi.
Etiketler: Ağrı Erzurum Hava Durumu Iğdır Kar Yağışı Kış Turizmi
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