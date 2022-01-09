2 bin rakımlı Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kar yağışıyla birlikte besicilerin zorlu kış mesaisi başladı.

Kar kalınlığının yer yer 50 santimetreye ulaştığı, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye düştüğü ilçede besicilik yapanlar yazın topladıkları otlarla hayvanlarını besliyor.

İlçeye bağlı köylerde besicilik yapanlar zorlu kış şartlarının yanı sıra sisli havalarda köylere inen kurtlarla da mücadele ediyor.

İlçeye bağlı Kadıköy'de yaşayanlar yoğun sis nedeniyle kurt sürülerinin köylerine daha fazla geldiğini, köylerine 3 gün önce gelen kurt sürüsünün 2 küçükbaş hayvanı telef ettiğini söyledi.

"Kış mevsimi besiciler için zorlu geçiyor"

İlçede besicilik yapan Gökhan Kaplan, köye inen kurt sürüleri nedeniyle hayvanları için sürekli nöbet tuttuklarını ve kurtlarla mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaplan, köyde kış mevsiminin çok sert geçtiğini anlattı:

“Bölgede kış mevsimi biz besiciler için çok zor oluyor. Geçmiş yıllara nazaran fazla bir kar yağmadı ama aşırı soğuklar var. Geceleri hava sıcaklığı zaman zaman sıfırın altında 20 dereceye kadar düşüyor. Burada 6 ay kışı yaşıyoruz. Bu yıl sis de çok etkili ve bu nedenle kurt sürüleri köylere daha rahat geliyor. Biz de bu korku yüzünden nöbet tutmak zorunda kalıyoruz.”