Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
Otomobilde 896 uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 tutuklama
[Fotoğraf: Getty]
Adıyaman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilden 896 uyuşturucu hap çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Adıyaman'da, Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramada 896 uyuşturucu nitelikte hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan iki zanlı, tutuklandı.
Etiketler: Adıyaman Narkotik Uyuşturucu
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