Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı söyleniyor.

Muş ve Bitlis’te akşam, Van ve Hakkari’de ise gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı olacağı, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği, rüzgarın ise genellikle doğu ve güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İl merkezleri için günün en yüksek sıcaklıkları, Hakkari’de 1, Muş’ta eksi 7, Van’da 3 ve Bitlis’te eksi 1 derece olması bekleniyor.

"Çığ riskine karşı tedbirli olun"

Meteoroloji, sabah ve gece saatlerinde etkili olacak buzlanma ve don olayı sonrası oluşacak pus ve yer yer sis nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.

Öte yandan eğimi dik yamaçlarda çığ riski bulunduğundan ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını belirtti.