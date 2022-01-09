Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 07:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul sise teslim oldu
[Fotoğraf: AA]
İstanbul da etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.
Kent genelinde etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler sis farlarını yakarak kontrollü şekilde trafikte ilerlemeye çalıştı
Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Edirne istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı.
İstanbul’un birçok noktasında etkili olan sisin boğaz trafiğine bir etkisi bulunmuyor.
Etiketler: Hava Durumu İstanbul Trafik
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