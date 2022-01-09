Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye’de iki katlı evde yangın
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mehmetli beldesinde Mustafa Büyüköztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.
Yangın, iş makinelerinin de kullanıldığı bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.
Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Sıradaki Haber
Marmaris'te dolu etkili oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz