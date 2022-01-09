Mehmetli beldesinde Mustafa Büyüköztürk'e ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Yangın, iş makinelerinin de kullanıldığı bir saatlik çalışma sonucu söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.