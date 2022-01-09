Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 00:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da panelvan kamyona çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Güngören'de park halindeki kamyona arkadan çarpan panelvandaki bir kişi hayatını kaybetti.
Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Merter istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen panelvan, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı.
Kazada, araçta sıkışan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu belirlenen Ahmet T. Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Ahmet T. Ç'nin sürücü olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polisin, sürücüyü belirlemek için olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
Etiketler: İstanbul Trafik Trafik Kazası
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