Güven Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda Merter istikametine giden ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen panelvan, kontrolden çıkarak park halindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazada, araçta sıkışan Berfin Ç. olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı yara almadan atlatan ve alkollü olduğu belirlenen Ahmet T. Ç. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Ahmet T. Ç'nin sürücü olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. Polisin, sürücüyü belirlemek için olay yerindeki incelemeleri sürüyor.