Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sebze ve meyve deposuna yıldırım düştü
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Serik ilçesinde meyve ve sebze deposuna yıldırım düştü. Çıkan yangın hasara neden oldu.
Cumhuriyet Mahallesi Serik Sebze ve Meyve Toptancı Hali arkasında bulunan 3 katlı binanın altındaki meyve ve sebze deposuna yıldırım düşmesi nedeniyle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Deponun üstünde bulunan dairelerde yaşayan vatandaşlar tedbir amacıyla tahliye edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında depolardaki sebzelerle paketlemede kullanılan malzemeler zarar gördü.
Etiketler: Antalya
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