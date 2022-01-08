Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 21:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu'da ulaşıma sis engeli
[Fotoğraf: AA]
Kastamonu'da D-765 kara yolunun Ilgaz Dağı kesiminde etkili olan sis ulaşımda aksamalara yol açtı.
Bölgede etkisini artıran sis, Kadı Dağı ve Beşdeğirmenler mevkisindeki kara yolunda görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.
Sürücüler, Kastamonu'dan Çankırı ve Ankara'ya ulaşımı sağlayan kara yolunda ilerlemekte güçlük çekti.
Trafik ekipleri, sürücüleri takip mesafesini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.
Etiketler: Hava Durumu Kastamonu Meteoroloji
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