Sağlık raporu almak için Üsküdar'daki Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne giden çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.

Kılıç, başka bir yerde muayene olup test yaptıran hastaya rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.

Çift, önce hakaret etti ardından doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.

Hekim Alpaslan Kılıç, kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirleyen polis ekipleri, izolasyon süresi dolduktan sonra işlem yapacak.