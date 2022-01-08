Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 17:07Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Rapor vermeyen aile hekimine saldırdılar
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da aile sağlık merkezine giden bir çift, iddiaya göre sağlık raporu vermeyen aile hekimine saldırdı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Sağlık raporu almak için Üsküdar'daki Doğancılar Aile Sağlık Merkezi'ne giden çift, aile hekimi Alpaslan Kılıç'ın yanına gitti.
Kılıç, başka bir yerde muayene olup test yaptıran hastaya rapor veremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine tartışma çıktı.
Çift, önce hakaret etti ardından doktora saldırdı. Odada başlayan saldırı koridorda da devam etti.
Hekim Alpaslan Kılıç, kendine saldıran çiftten şikayetçi oldu. Saldırganın koronavirüs testinin pozitif olduğunu belirleyen polis ekipleri, izolasyon süresi dolduktan sonra işlem yapacak.
Etiketler: İstanbul Sağlık Çalışanları
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