Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Park halindeki araçların camlarını kırdı
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de yürüyen bir kişi, eline aldığı taşla park halindeki araçların camlarını kırdı. Taşla birlikte uzaklaşan kişi, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayseri Kocasinan'da, gece saatlerinde yürüyen bir kişi, gözüne kestirdiği bir taşı eline aldı.
Kaldırmakta güçlük çektiği taşı sokaktaki araçların camına atan şüpheli, 3 araca zarar verdi.
Elindeki taşı bırakmayan şüpheli, yürüyerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın meydana geldiği yerde inceleme yapan polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Kayseri
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