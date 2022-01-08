Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.

Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkiinde ise sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.

Ekipler, görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürütüyor.