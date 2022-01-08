Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 14:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kızıl geyikler fotokapanla görüntülendi
[Fotoğraf: AA]
Denizli Akdağ'da, yaban hayatının korunması için kurulan fotokapanlar, kızıl geyikleri doğal ortamında görüntüledi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekipleri, koruma ve kontrol, biyolojik çeşitlilik takibi ve biyolojik kaçakçılık önleme çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, kaçak avlanmayla mücadele kapsamında yaban hayatının yoğun olduğu çeşitli bölgelere fotokapanlar yerleştiriyor.
Bu kapsamda Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda 2 kızıl geyik, Çakıroluk mevkiinde ise sürü halinde yaban keçileri görüntülendi.
Ekipler, görüntülerden alınan verilere göre yemleme çalışması yürütüyor.
Etiketler: Denizli Doğal Yaşam
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