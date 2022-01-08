İstanbul Sancaktepe'de, aynı yönde ilerleyen iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Savrulan araçlardan biri, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Diğer araç ise karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.