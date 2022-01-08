Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Sancaktepe'de 3 otomobilin karıştığı kaza kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Sancaktepe'de 3 otomobilin karıştığı kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Sancaktepe'de, aynı yönde ilerleyen iki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.
Savrulan araçlardan biri, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Diğer araç ise karşı şeride geçti. Kazada bir kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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