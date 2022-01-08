Eminönü'ndeki restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul Ticaret Odasına bağlı tarihi Liman Han binasının ahşap olan dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.