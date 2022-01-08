Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih'te restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Fatih'te, tarihi Liman Han binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Eminönü'ndeki restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul Ticaret Odasına bağlı tarihi Liman Han binasının ahşap olan dış cephesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.
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