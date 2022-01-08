Kayseri'de sokağa bırakılan ya da denetimlerde ele geçirilen yasaklı ırk köpeklere Büyükşehir Belediyesi sahip çıkıyor.

Molu Mahallesi'nde 24 bin metrekarelik alanda yer alan köpek barınma evi, 21 yıldır faaliyet gösteriyor. Çeşitli kazalarda yaralanan, aç kalan, soğuktan etkilenen veya sahibince terk edilen köpekler ve tehlikeli ırklar burada hizmet görüyor.

Barınma evine getirilen köpekler, gerekli sağlık işlemlerinden geçirilip tedavi ediliyor.

1400'e yakın köpek bulunuyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Geçici Köpek Barınma Evi sorumlusu Burhanettin Bacak, sokaktaki hayvanların ilgili kanunda belirtildiği gibi dikkatli şekilde toplandığını söyledi.

Barınakta bulunan köpeklerle ilgili bilgi veren Bacak, "Barınakta 1400'e yakın köpek bulunmakta. Bunlardan 130'u yasaklı tür olarak tabir edilen Pitbull, Dogo cinsi köpekler" dedi.

Sokağa bırakılan yasaklı ırk köpek sayısında artış olduğunu belirten Bacak, barınaktaki 130 tehlikeli ırk köpekten 50'sinin son bir ayda barınağa alındığını ifade etti.

Saldırgan olmayan köpekler doğal ortamlarına bırakılıyor

Yüzde 80 kapasite ile çalıştıklarını vurgulayan Bacak, şiddet gören hayvanların veteriner hekim kontrolünde kısırlaştırma, aşılama ve işaretleme işlemlerinin yapıldığını dile getirdi.

Saldırgan olmayan ve hayatlarını devam ettirebilecek köpekleri doğal ortamlarına bıraktıklarını anlatan Bacak, saldırgan ve yaralı köpeklerin bakımına devam ettiklerini kaydetti.

"Köpekleri terk edeceklerse belediyeleri arasınlar"

Köpeklere otel konforunda hizmet sunduklarını belirteni Bacak, tehlikeli ırkların belirli şartlarda beslenmesinin yasak olmadığını hatırlattı:

"Tehlikeli ırklar kısırlaştırma, aşılamaları yapılıp maskeleri ile gezdirilir ya da sokağa bırakılmazsa beslenebilir. Bu köpekleri terk edeceklerse belediyeleri arasınlar. Biz de onları teslim alıp gerekli işlemlerinin ardından 5 yıldızlı konfora sahip bakımevimizde misafir ederiz. Tehlikeli türler bırakıldıklarında çocuklar başta olmak üzere insanlara saldırabiliyor. Bu tür saldırılar gerekli tedbirlerle önlenebilir."