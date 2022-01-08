Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 13:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balık avlamak için botla baraj gölüne açılan bir kişi ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Amasya'nın Suluova ilçesinde balık tutmak için botla Yedikır Barajı'na açılan iki arkadaştan biri ölü bulundu.
Anıl Y. ve arkadaşı İdris Kılıç, akşam saatlerinde botla balık tutmak için baraj gölüne açıldı, diğer arkadaşları Ayhan Korkmaz ise kıyıda arkadaşlarını beklemeye başladı.
Bir süre sonra olumsuz hava koşulları sebebiyle bot alabora oldu.
Korkmaz'ın ihbarı üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma ekibi sevk edildi.
Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucu Anıl Y.'yi kurtardı. Kayıp Kılıç için de çalışmalarını yürüten ekipler, Kılıç'ın cansız bedenine ulaştı.
İdris Kılıç'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Suluova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Amasya
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