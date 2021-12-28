Artan köpek saldırıları sonrası Meclis Dilekçe Komisyonu'na birçok şikayet geldi.

Şikayetleri değerlendiren komisyon, pitbull gibi tehlikeli ırklarla ilgili geçen yıl hayata geçen yasal düzenlemeyi hatırlattı.

Yasaya göre tehlikeli ırk kabul edilen köpekler dışarı ancak ağızlıkla çıkarılmalı. Çocuk oyun parkları ve yakınlarında gezdirilmesi de yasak..

"12 yaş altı çocukları asla köpeklerle bırakmamalıyız"

Veteriner Hekim Dr. Gürbüz Ertürk, "12 yaş altı çocukları asla hiçbir köpekle kontrolsüz bir şekilde bırakmamalıyız. Köpek sahibiysek de köpeğimizi mutlaka kontrol altında tutmak zorundayız. Eğer pitbull benzeri köpeklerse toplum içine sokmamalıyız" dedi.

Geçen yıl kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'na göre pitbull, terrier, dogo argentino gibi köpekler tehlikeli ırk olarak belirlendi. Bu köpeklerin 14 Ocak tarihine kadar kısırlaştırılıp mikroçip takılması da şart.

Kurala uymayanlara hem ceza kesilecek hem de hayvanlarına el konacak

Kısırlaştırma ve mikroçip işlemi veteriner kliniklerinde yapılabilecek. Bu kurala uymayanlar 11 bin, hayvanları sokağa terk edenlere ise 30 bin TL idari para cezası verilecek.

Kısırlaştırılmayan hayvanlara el konularak hayvan bakımevlerine götürülecek.

