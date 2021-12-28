Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kripto para için talimat verdi.

Gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi.

Kripto para piyasalarının yasal çerçeveye alınması için çalışmalar hız kazandı.

"Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı"

Böyle bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu belirten TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Dr. Ali Oğuz Diriöz şunları söyledi:

"Bir tane milyarder iş adamının attığı twitle aniden değer kazanan ya da değer kaybeden son derece spekülatif bir ortamdan söz ediyoruz. Hem vatandaşların korunması hem de devletlerin egemenliği bakımından böyle bir düzenlemeye ihtiyaç vardı."

Elitaş: Sektör temsilcilerinin görüş ve önerilerini alacağız

AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, sektörün önde gelen isimleriyle ilk teması internet ortamında kurdu. Yüz yüze görüşme ise yarın yapılacak.

Buluşmayı sosyal medya hesabından duyuran Elitaş, sektör temsilcilerini Meclis'te misafir edip istek ve önerilerini dinleyecek.

Kripto para yasa taslağının derinlemesine müzakere edilmesi için alt komisyon kurma ihtimali de masada. Komisyon safhasında ise, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve mağduriyet yaşayan yatırımcılar dinlenecek.

Yatırımcının hukuki sorunlar yaşamaması için tedbirler hayata geçirilecek

Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için titiz bir çalışma yürütülecek.

Alt yapı hizmeti sunan şirketler için şeffaflık şartı getirilecek. Böylece kara para aklama gibi suçların önünün kesilmesi de hedefleniyor.

Dr. Diriöz, "Kripto paralar ve bunların ticareti Türkiye'de yasaklanmayacak ama belirli bir düzenleme altına girecek. Belirli oranda vergiye tabii tutulmasına yönelik düzenlemelerin geleceğini bekliyorum" dedi.

Teklife son şekli Plan ve Bütçe Komisyonu'nda verilecek.

Kripto para düzenlemesinin bu yasama yılı içinde hayata geçirilmesi hedefleniyor.