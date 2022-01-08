Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Akaryakıt istasyonunda otomobil alev aldı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Batman'da bir otomobil, akaryakıt aldıktan sonra bir anda alev aldı. Akaryakıt istasyonundakiler panikle aracın içindeki sürücüye yardım etti. Olay anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Siirt Çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Otomobil sürücüsü, akaryakıt aldıktan sonra aracı çalıştırdı.
Daha sonra araç bir anda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular can havliyle kapıyı açıp dışarı çıktı.
Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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