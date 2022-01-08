Olay, Siirt Çevreyolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Otomobil sürücüsü, akaryakıt aldıktan sonra aracı çalıştırdı.

Daha sonra araç bir anda bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Otomobil sürücüsü ve yanındaki yolcular can havliyle kapıyı açıp dışarı çıktı.

Olay anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.