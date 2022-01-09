İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak’taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.

Yangın kısmen kontrol altına alındı

Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi.

Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.