Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 08:52Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hatay’da depo yangını: Tonlarca narenciye zarar gördü
[Fotoğraf: DHA]
Hatay’ın Erzin ilçesindeki bir soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile yangını söndürmek için çalışmalar sürüyor.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Küme Evler Sokak’taki soğuk hava deposunda saat 03.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Depodaki bekçinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevrede önlem alınırken, kısa sürede büyüyüp depoyu saran alevlerin kontrol altına alınması için 10 itfaiye ve 2 iş makinesi ile müdahale edildi.
Yangın kısmen kontrol altına alındı
Dumandan etkilenen bir itfaiye eri, sağlık görevlilerince ambulansa alındı. Yangında tonlarca narenciyenin zarar gördüğü belirtildi.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı ve müdahalenin devam ettiği öğrenildi.
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