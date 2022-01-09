Terör örgütünün kurduğu hain pusu sonucu şehit düşen Eren Bülbül ve Astsubay Ferhat Gedik'in yaşadıkları beyazperde izleyicisiyle buluştu.

Mardin'de vizyona giren 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filmi yoğun ilgi gördü.

Filmi izleyen Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, filmi çok beğendiğini, şehit yakınları ve gençlerle yine izlemeye geleceğini anlattı:

"Film, senaryosunun hazırlanmasından tutun oyuncularına kadar her şeyiyle mükemmeldi. Biz filmi çok sevdik. Vatandaşlarımız ciddi anlamda ilgi gösteriyorlar. Hem şehit yakınları hem de izleyicilerimiz ile bu filmi bir daha izleyeceğiz."



Filmde duygusal anlar yaşayan izleyiciler filmi herkesin izlemesi gerektiğini söyledi.

Elazığ’da da sinemalarda filme ilgi yoğundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’da filmi vatandaşlarla birlikte izledi.