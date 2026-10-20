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Türkiye
AA 20.10.2026 02:30

Ankara'da aranan 169 kişi yakalandı

Ankara'da jandarmanın operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 169 kişi yakalandı.

Ankara'da aranan 169 kişi yakalandı

Alınan bilgiye göre, Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde, İlçe Jandarma Komutanlıklarınca, "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda, 20 yıl ve üzeri hapis cezası bulunan 1 kişi, 10-20 yıl arasında hapis cezası bulunan 9 kişi, 5-10 yıl arasında hapis cezası bulunan 25 kişi, 2-5 yıl arasında hapis cezası bulunan 55 kişi, 2 yılın altında hapis cezası bulunan 79 kişi yakalandı.

Yakalanan 169 kişi adli makamlara sevk edildi.

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Ankara Denetim Jandarma Genel Komutanlığı
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