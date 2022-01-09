Adana’nın Seyhan ilçesinde bir yıl önce motosikletiyle trafoya çarpan 24 yaşındaki Hacı Aka, elektrik akımına kapıldı.

Kazada ağır yaralanan Aka, bir ay yoğun bakımda kaldı. Sol kolu dirsekten, sol bacağı ise dizden kesilmek zorunda kalan Aka'nın sağ eli ise yanıktan dolayı kullanamaz hale geldi.

Hacı Aka, kolunu ve bacağını kaybettiği için çok üzgün olduğunu söyledi.

“Başıma gelen olayla hayatım altüst oldu”

Kazadan önce kepçe operatörlüğü yaptığını anlatan Aka, başına gelen olayla hayatının altüst olduğunu vurguladı.

Şu an annesinin yardımıyla ihtiyaçlarını karşılayabildiğini dile getiren Aka, tek isteğinin protez kol ve bacakla hiç kimsenin yardımı olmadan yaşamına devam etmek olduğunu söyledi.

Aka, protez alımıyla ilgili hayırseverlerden ve yetkililerden destek bekliyor.