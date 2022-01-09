Haber Giriş: 9 Ocak 2022 Pazar 10:24Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Makas atan motosikletli kamerada
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da trafikte tehlikeli şekilde şerit değiştiren motosiklet sürücüsü, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da Bostancı mevkii Ankara istikametinde, trafikte tehlikeli hareketler yapan, motosiklet sürücüsü hızını arttırarak gözden kayboldu.
Tehlikeli yolculuk anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Polisler, trafiği tehlikeye atan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Etiketler: Ankara Drift İstanbul Trafik Kazası
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