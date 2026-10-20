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Dünya
AA 20.10.2026 04:12

Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı

Kolombiya'nın Cauca yönetim bölgesinde orduya ait askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Kolombiya'da askeri helikopterin düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AP Arşiv]

Kolombiya basınında yer alan habere göre, orduya ait UH-60 Black Hawk tipi askeri helikopter, Popayan ile Inza kasabaları arasındaki güzergahta personel taşıma ve ikmal görevi sırasında düştü.

Yetkililerden yapılan açıklamada, helikopterde bulunan 4 mürettebat ile 15 askerin yaralandığı, bunlardan 4'ünde kırıklar bulunduğu, diğer 15 personelin ise çeşitli darbe ve ezilmeler nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Kazanın ardından bölgeye sevk edilen askeri ekipler ve acil yardım görevlileri, yaralılara müdahale etti.

Ordu, kazanın nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan, helikopterin düştüğü Cauca yönetim bölgesindeki Inza kasabası, barış anlaşmasını reddeden eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyelerinin oluşturduğu EMC ile silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gibi yasa dışı silahlı grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği stratejik bir koridor olarak biliniyor.

Askeri yetkililer, bölgedeki güvenlik riskine rağmen ilk incelemelerde helikoptere karadan ateş açıldığına dair bir bulguya rastlanmadığını, kazanın olumsuz hava koşulları veya mekanik arıza nedeniyle meydana gelmiş olabileceğini belirtti.

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