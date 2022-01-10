Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TRT Spor'u ziyaret etti.

Haber bülteni sundu

TRT stüdyolarına giren Kasapoğlu, kamera karşısına geçerek haber bülteni sundu. Basın mensupların özel gününü TRT ekranlarından kutladı.

"Basın mensuplarımızın özel gününü kutluyorum"

Kasapoğlu, "Özellikle yaşanan bu küresel salgın döneminde, görevlerini fedakar bir şekilde yerine getiren tüm basın mensuplarımızın bu özel gününü kutluyorum" dedi.

Çalışanlarla bir araya geldi

Bakan Kasapoğlu, haber bülteninin ardından TRT Spor çalışanları ile bir araya geldi.

"TRT tüm branşları tanıtıyor"

TRT'nin tüm branşların tanıtımına katkı sunduğunu söyleyen Kasapoğlu, şu açıklamayı yaptı:

"Sporun sadece birkaç branşı değil, pek çok branşının hem tanıtılması hem de teşvik edilmesi gerçekten büyük bir özveri. Ben de bu vesileyle tüm TRT yönetimine, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız'ın yöneticilerini, emekçilerini de ayrıca tebrik ediyorum."

"TRT Spor kanalları Türk spor basınının amiral gemisi"

TRT Genel Müdür Yardımcısı Hasan Öymez de ziyareti dolayısıyla Bakan Kasapoğlu'na teşekkür etti.

Öymez, "TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarımız Türk spor basınının amiral gemisi" dedi.