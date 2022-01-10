TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde TRT'nin habercileriyle buluştu.

Sobacı, "TRT çatısı altında görev yapan tüm mesai arkadaşlarımız başta olmak üzere; doğru, tarafsız, ilkeli ve gerçek haberin peşinde koşan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü canı gönülden tebrik ediyorum" dedi.

Tarafsız yayıncılık vurgusu

TRT Genel Müdürü Sobacı, TRT'nin tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeyeceğinin altını çizdi. Doğru ve ilkeli yayın yapıldığını vurgulayan Sobacı, habercilere teşekkür etti.

"Gerçeğin sesi olmaya devam edeceğiz"

TRT'nin gerçeğin sesi olmaya devam edeceği vurgusunu yapan Sobacı, şunları söyledi:

"Demokratik değerlerin, demokrasilerin vazgeçilmez unsurunun da yaşama geçmesine katkı sunuyorsunuz. Bu yüzden kıymetiniz bu dönemde çok daha fazla ön plana çıkıyor. Biz, dün olduğu gibi bugün de TRT ailesi, TRT çatısı olarak aslında görülmeyenin sesi olmaya, sesi çıkmayanın sesi olmaya, gerçeğin sesi olmaya devam edeceğiz."

"Doğru haber peşinde koşan gazetecilerin önemi artıyor"

Sobacı, habercilikte gerçeğin önemine dikkati çekti:

"Bu dönemi dezenformasyon ve manipilasyon, algı operasyonları, psikolojik savaş gibi birtakım kavram karakterize ediyor, birtakım gerçeklikler karakterize ediyor. Gerçek peşinde koşan gazetecilerin, doğru haber peşinde koşan gazetecilerin önemi bu dönemde çok daha fazla ön plana çıkıyor."



Genel Müdür Sobacı, TRT Haber ekibiyle hatıra fotoğrafı da çektirdi.