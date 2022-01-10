HDP'li Semra Güzel hakkındaki fezleke TBMM'ye sunuldu
Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi. Dokunulmazlık fezlekesi Meclis Başkanlığı'na sunuldu.
Adıyaman'da 2017'de terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli operasyonda etkisiz hale getirilen teröristin cep telefonu incelemesinde HDP'li milletvekili Güzel ile fotoğraflarının bulunduğu ortaya çıkmıştı.
Etkisiz hale getirilen terörist Volkan Bora'nın, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile terör kampında çekilmiş fotoğraflarının basına yansıması üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.
Başsavcılık tarafından Diyarbakır Milletvekili Güzel hakkında fezleke hazırlandı. Fezleke, Adalet Bakanlığına gönderildi.
Aralarında Semra Güzel'in de bulunduğu 9 milletvekili hakkındaki fezlekeler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildi.
Meclis Anayasa ve Adalet Karma Komisyonunda HDP'li milletvekillerine ait binden fazla dokunulmazlık dosyası bulunuyor.
Semra Güzel, 24 Haziran 2018'de milletvekili seçilmişti.
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