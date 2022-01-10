TBMM Başkanı Mustafa Şentop' 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla parlamentoda görev yapan gazetecileri ziyaret etti.

Öldürülen PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile ilgili açıklamalarda bulunan Şentop, şunları söyledi:

"Bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum. Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında da benim gördüğüm 2019 Mart ayında bir dosya kapsamında hazırlanan bir belge bu. Hızlıca ben arkadaşlara bir tarama yaptırmıştım bu konuyla ilgili. Muhtemelen yürütülen bir dosya kapsamında bir yerde olmalı. Meclis'e ya gelmiştir ya gelecektir. Ama şu ana kadarki taramada bu belgenin olduğu bir dosya yok. Örgüt üyeliği ile ilgili adı geçen arkadaşımızla ilgili bir suçlama var."