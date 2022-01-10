Haber Giriş: 10 Ocak 2022 Pazartesi 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları olağanüstü toplanıyor
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları, Kazakistan'daki gelişmeleri ele almak üzere 11 Ocak'ta olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Dönem Başkanlığını yürüten ülkemiz tarafından yapılan çağrı doğrultusunda Teşkilata Üye ve Gözlemci ülkelerin katılımıyla Kazakistan’daki gelişmeleri ele almak üzere Sayın Bakanımızın başkanlığında 11 Ocak 2022 tarihinde TDT Dışişleri Bakanları Konseyi video-konferans yöntemiyle olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecektir." denildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı
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