NATO Kalite Standartları'na göre üretilen milli seyyar sahra hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında hasta ve yaralılara anında müdahale etme imkanı sağlayacak.

Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü'nde üretilen ve 13 konteynerden oluşan seyyar hastane, yaklaşık 30 dakikada kurulabiliyor.

Ameliyathane, yoğun bakım, acil triyaj, radyoloji, laboratuvar, eczane, diş ünitesi, çamaşır ve sterilizasyon, su arıtma ve su deposu, banyo, tuvalet, müşahede ve jeneratör kısımlarının bulunduğu hastane; kara, hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak üretilen konteynerlerden oluşuyor.

Birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışabilen hidrolik ayakları bulunan seyyar hastane, her türlü arazi şartlarında dengeli kurulum imkanı sunuyor.

Tamamı yerli ve milli üretim

Malzeme Yönetim Merkezi Amiri İkmal Yüzbaşı Dursun Özay, seyyar sahra hastanesinin tasarım ve üretiminin tamamının 7'nci Ana Bakım Fabrikası'nda yapıldığını söyledi:

"Seyyar sahra hastanesi, AQAP 2120 NATO Kalite Standartları'na göre üretilmiştir. Tamamı yerli ve milli üretim olup yurt içi ve dışı piyasalar araştırılarak üçte bir oranında maliyet avantajı sağlanarak imal edilmiş ve TSK envanterine kazandırılmıştır. Harekat alanında ve doğal afet gibi ihtiyaç duyulan her durumda hızlı bir şekilde görev alabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir."

30 dakikada kurulabiliyor

Ameliyathane, yoğun bakım ve acil triyaj konteynerlerinin hidrolik sistem yardımıyla her iki yana 165 santimetre genişleyebildiğini vurgulayan Teknik Müdür Mühendis Üsteğmen İsmail Sünbül, konteynerler arasında haberleşme imkanının olduğunu da belirtti.

Sünbül, "Teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan seyyar sahra hastanesi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurt içinde ve sınır ötesi harekatlarında sevk edildiği yere 30 dakika içerisinde kurulup hasta ve yaralılara anında müdahale edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olacak şekilde tasarlanmıştır" dedi.

Her türlü donanıma sahip

Konteynerlerin zemin kısmının anti statik ve anti bakteriyel özellikte olduğunu anlatan Sünbül, acil triyaj konteynerinde, 4'er acil müdahale sedyesi ve hasta başı ünitesi, 2 hasta başı monitörü olduğunu aktardı:

"Radyoloji konteynerinin orta bölmesi 2 milimetrelik kurşun levhayla kaplıdır. İklimlendirmesi anti bakteriyel özelliğe sahip klimayla sağlanmaktadır. Radyoloji ünitesinde mobil röntgen cihazı, sedye, klima bulunmaktadır.

Ameliyathane konteynerinde ikişer ameliyat masası, hasta başı ünitesi, ameliyat lambası, anestezi cihazı olup tıbbi malzeme ilaç arabası, cerrahi el yıkama evyesi, güç kaynağı mevcuttur. İhtiyaç duyulması halinde aynı anda iki ameliyatın gerçekleşmesine olanak sağlar. Yoğun bakım konteynerinde 4'er hasta sedyesi, hasta başı ünitesi, hasta başı monitörü, transport ventilatör, gaz kesme ünitesi ve güç kaynağı bulunmaktadır."

2 ton arıtılmış su deposu mevcut

Çamaşırhane ve sterilizasyon konteynerinin iki kısımdan oluştuğunu belirten Sünbül, şu bilgileri verdi:

"Sterilizasyon kısmında poşetleme cihazı, yükleme modülü taşıma arabası, otoklav cihazı, sterilizatör evye bulunmaktadır. Çamaşırhane kısmında 17 kilogramlık yıkama ve 10 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip 3 ev tipi çamaşır makinesi vardır.

Su deposu ve arıtma konteynerinde 2 ton arıtılmış su deposu ve 2 ton arıtılacak su deposu mevcuttur. Dikey kademeli 3'lü hidrofor sistemine sahip olup günlük 10 ton su üretme kapasiteli arıtma cihazları bulunmaktadır. Jeneratör konteynerleri, 2 konteyner her biri 450 kVA güç üreten jeneratöre sahiptir. 2 jeneratör senkronize çalışabilme özelliğine sahiptir. Şebeke elektriği olması durumunda jeneratörler sisteme entegre edilebilmektedir."