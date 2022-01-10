Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin New York kentinde çıkan yangınla ilgili açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD'nin New York kentinde bir binada çıkan yangında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. ABD halkına ve hükümetine taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Ne olmuştu?

ABD'nin New York kentinde bir apartmanda çıkan yangında 9'u çocuk 19 kişi hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan 13 kişinin durumunun kritik olduğu açıklandı.

"Tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri"

New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Bu, modern zamanlarda New York şehrinde tanık olduğumuz en kötü yangınlardan biri" dedi.

New York İtfaiye Departmanı Komiseri Daniel Nigro, düzenlediği basın toplantısında, Bronx'ın Tremont bölgesinde bulunan 19 katlı binada çıkan yangına, arızalanan elektrikli bir ısıtıcının sebep olduğunu açıkladı.