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Dünya
AA 20.10.2026 21:15

Trump'ın Kanada menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşı dava açıldı

ABD'de bir gıda ithalatçısı, Başkan Donald Trump yönetiminin Kanada menşeli bazı ürünlere uyguladığı yüzde 50 oranındaki gümrük vergilerinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Trump'ın Kanada menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 50'lik tarifelere karşı dava açıldı

New Jersey merkezli gıda ithalatçısı Gellert Global Group tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesinde açılan davada, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü kapsamında Kanada menşeli bazı ürünlere uygulanan ek gümrük vergilerine itirazda bulunuldu.

Dava dilekçesinde, mahkemeden söz konusu tarifelerin hukuka aykırı olduğuna hükmetmesi, uygulanmalarının durdurulması ve daha önce tahsil edilen gümrük vergilerinin iade edilmesi talep edildi.

ABD yönetimi, Kanada'nın Amerikan ticaretine yönelik ayrımcı uygulamalarda bulunduğu iddiasıyla temmuz ayında bu ülkeden ithal edilen bazı ürünlere yüzde 50 oranında ek gümrük vergisi getirmişti.

ABD Başkanı Trump, 1930 tarihli Tarife Yasası'nın 338. bölümü uyarınca Kanada menşeli belirli ürünlere ek vergi uygulanmasını öngören üç ayrı başkanlık bildirisi imzalamıştı.

Her bir bildiriyle Kanada'dan ithal edilen farklı ürün gruplarına yüzde 50 oranında ek vergi getirilirken, peynirden alkollü içeceklere, hokey sopalarından mobilyaya kadar çeşitli ürünler bu kapsamda yer almıştı.

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