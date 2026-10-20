Prens Harry ailesiyle "barışmak" istediğini söyledi

New York'ta gerçekleştirilen röportajda geçmişteki kırgınlıklara değinen Prens Harry, yaşananların izlerinin tamamen silinmediğini ancak geçmişi geride bırakarak olaylara yaklaşım değiştirmenin herkes için faydalı olacağını vurguladı. Sussex çiftinin sözcüsü ise röportajın eylül ayında kaydedildiğini ve yayın zamanının tamamen yayıncı kuruluşun tercihi olduğunu belirterek, sözlerin herhangi bir aile üyesini hedef almadığını açıkladı.

İngiltere'ye döndüler

2020 yılında İngiltere'den ayrılarak Amerika'ya yerleşen çift, son dönemde yeniden İngiltere'ye döndü. Prens Harry, ülkeye dönmelerindeki en büyük etkenin çocukların eğitimi ve aileye yakın olmak olduğunu belirtti.

Çocukların İngiltere'deki yaşama ve okula uyum sağlamasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Harry, ailesine daha yakın bir coğrafyada yaşamanın kendisi için önemli olduğunu ifade etti.

Kral Charles'ın kanser tedavisi görüyor

Röportajda Kral Charles'ın kanser tedavisinin ardından durumunun iyiye gittiğini belirten Prens Harry, 1997 yılında hayatını kaybeden annesi Prenses Diana'nın anısını artık çalışmalarında yaşattığını söyledi.

Yaşadığı kayıplar ve süreçlerle ilgili olarak kamuoyundan herhangi bir sempati beklemediğini vurgulayan Prens, terapi süreçleri ve destek ağı sayesinde zorlukların üstesinden geldiğini dile getirdi.