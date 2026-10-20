Açık 10.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2026 19:06

Gazze'de, soykırımcı İsrail saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırıları sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 7 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'de, soykırımcı İsrail saldırılarında 7 Filistinli hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarının verdiği bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzey ve orta kesimlerindeki sivillere yönelik saldırılarında biri çocuk iki Filistinli hayatını kaybetti.

Yine kentin batısında bir evin hava saldırısıyla vurulması sonucu karı-koca öldü, 4 Filistinli yaralandı. Şifa Hastanesi'nden bir sağlık kaynağı, aynı saldırının ardından Ekrem Bessam Yasin (39) ve eşi Dina Nebil Yasin'in (36) naaşlarının ve üçü kadın 4 yaralının hastaneye getirildiğini bildirdi.

Bombardımanın ardından evde çıkan yangının sivil savunma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldüğü kaydedildi.

Kentin güneyindeki Han Yunus'a bağlı Kayzan Ebu Reşvan bölgesinde de bir çocuk İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Öte yandan bölgedeki görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail ordusu, kentin doğusundaki Tuffah Mahallesi'nde yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı evlere ve çadırlara yoğun topçu ateşiyle saldırdı.

Ayrıca, İsrail tankları kentin merkezini, güney ve kuzey kesimlerindeki sivillerin yaşadığı bölgeleri yoğun yaylım ateşine tutarken, eş zamanlı olarak kentin doğusundaki bölgelerde geniş çaplı yıkımlar yapıldı.

İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısındaki Ez-Sevariha Mezarlığı yakınlarına düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 1 kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kampı'nın doğusunda ise İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir çocuk yaralandı.

Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki El-Kasasıb bölgesine düzenlenen saldırıda daha önce ağır yaralanan 1 Filistinli de hayatını kaybetti.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ise 74 binden fazla Filistinli yaşamını yitirdi, 175 binden fazla kişi yaralandı ve altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi.
 

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:31
Tanju Özcan'a 7 yıl 3 ay 15 gün hapis cezası
20:14
Dışişleri Bakanlığı, Libya Temsilciler Meclisinin mutabakat kararını memnuniyetle karşıladı
20:15
NYT: Michigan ön seçiminde adaylardan birini destekleyen videolar Hindistan'dan yayıldı
19:55
Bakan Kurum'dan Özel'e: Ayazağa’daki acılar üzerinden siyaset yapıyorsun ama söylediğin her şey yalan
19:50
Prens Harry ailesiyle "barışmak" istediğini söyledi
19:47
Savunma ve havacılık ihracatının yüzde 55'inden fazlası son 4 yılda gerçekleşti
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
Çarptığı boru başına düştü, kaskı sayesinde kurtuldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ