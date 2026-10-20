Az Bulutlu 16.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2026 16:13

Arap Birliği Genel Sekreteri: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka saldırıları kabul edilemez

Arap Birliği Genel Sekreteri Nebil Fehmi, Lübnan'ın güneyine yaptığı ziyarette İsrail'in bölge halkını hedef alan saldırılarının "kabul edilemez" olduğunu söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreteri: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka saldırıları kabul edilemez

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkede resmi temaslarda bulunan Fehmi, ziyaretinin ikinci gününde Lübnan'ın güneyine gitti.

Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesinin ardından Sur kentine geçen Fehmi, Lübnan ordusu yetkilileriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Fehmi, ziyaretiyle Arap dünyasının bölge halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını vermek istediğini belirtti.

Ziyaretinin dış dünyaya da açık bir mesaj taşıdığını ifade eden Fehmi, İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmenin siyasi, ahlaki ve güvenlik açısından bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka yönelik saldırıları ve ihlalleri kabul edilemez." diyen Fehmi, Arap dünyası ile uluslararası toplumun Lübnan'ı destekleme ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü kolaylaştırma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti.

Varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasının ardından yerinden edilenlerin bir kısmı, güneyde İsrail işgali altında olmayan beldelerine dönmüştü.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

ETİKETLER
Lübnan
Sıradaki Haber
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 3 bin kişi tahliye ediliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:28
Tek fotoğrafla kanser hastalarının yaşam süresini tahmin eden yapay zeka geliştirildi
17:02
Bakan Çiftçi: Bir müttefikin toprağı, bir teröristin sığınağı olamaz
16:44
İşgalci İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava saldırıları düzenledi
16:19
Rubio’dan üçlü zirveye olumlu mesaj
16:06
Kurtulmuş: Terörsüz Türkiye, dünyaya anlatabileceğimiz bir Türkiye Modeli'dir
15:59
Bursa Milletvekili Torun AK Parti'ye katıldı
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
Topkapı Sarayı'nda 10 bini aşkın eser ziyaretçiyle buluşacak
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ