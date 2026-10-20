Arap Birliği Genel Sekreteri: İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka saldırıları kabul edilemez

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ülkede resmi temaslarda bulunan Fehmi, ziyaretinin ikinci gününde Lübnan'ın güneyine gitti.

Nebatiye vilayetine bağlı Batı Zavtar beldesinin ardından Sur kentine geçen Fehmi, Lübnan ordusu yetkilileriyle bir araya geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Fehmi, ziyaretiyle Arap dünyasının bölge halkıyla dayanışma içinde olduğu mesajını vermek istediğini belirtti.

Ziyaretinin dış dünyaya da açık bir mesaj taşıdığını ifade eden Fehmi, İsrail'in ihlallerine karşı harekete geçmenin siyasi, ahlaki ve güvenlik açısından bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

"İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki halka yönelik saldırıları ve ihlalleri kabul edilemez." diyen Fehmi, Arap dünyası ile uluslararası toplumun Lübnan'ı destekleme ve yerinden edilenlerin evlerine dönüşünü kolaylaştırma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.

İsrail ordusu, 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sırasında Lübnan'ın güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmişti.

Varılan ateşkes ve çerçeve anlaşmasının ardından yerinden edilenlerin bir kısmı, güneyde İsrail işgali altında olmayan beldelerine dönmüştü.

Ancak İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere yönelik saldırılarını sürdürüyor.