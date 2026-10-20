Az Bulutlu 17.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.10.2026 15:04

İngiltere'de otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyenlere 100 sterlin ceza

İngiltere'de otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara 100 sterlin para cezası verilecek.

İngiltere'de otobüslerde yüksek sesli müzik dinleyenlere 100 sterlin ceza

Ulaştırma Bakanlığının yayımladığı rehbere göre, İngiltere'deki trenlerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinleyen ve rahatsız edici davranışlarda bulunanlara yönelik 2005'te uygulanmaya başlanan para cezası, otobüslerde de uygulanmaya başlayacak.

Rehbere göre otobüslerde kulaklıksız yüksek sesli müzik dinlemek, video izlemek, sigara içmek, gürültü yapmak, çöp atmak ve çevreyi tehdit edici hareketlerde bulunmak ceza kapsamına girecek ve bu davranışlarda bulunanlar 100 sterlin para cezasına çarptırılacak.

Cezayı uygulamak ise yerel yönetimlerin ve yerel ulaşım otoritelerinin sorumluluğunda olacak.

"Bunu hepimiz yaşadık"

Başbakan Andy Burnham, uygulamayı sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla duyurarak, "Toplu taşımada en can sıkıcı şeylerden biri hakkında konuşalım mı? Trende işinizi yapmaya çalışıyorsunuz, okuyorsunuz ya da çocuğunuzu ancak uyutabildiniz. O sırada birisi telefonundan son ses bir video ya da müzik açıyor. Bunu hepimiz yaşadık." ifadelerine yer verdi.

Trenlerdeki antisosyal davranışlara karşı uygulamaların otobüslerde hayata geçirilmesi için yerel yönetimlere yetki verildiğini açıklayan Burnham, "Eğer bu videoyu trende izliyorsanız kulaklık takın." ifadesini kullandı.

"10 yolcudan 4'ü toplu taşımada güvensiz hissediyor"

Toplu taşımadaki antisosyal davranışlara para cezası öngören düzenleme, ulaştırma alanında kampanya yürüten gruplar tarafından olumlu karşılandı.

Daha İyi Bir Toplu Taşıma Kampanyası adlı grubun yöneticisi Michael Solomon, BBC'ye yaptığı açıklamada, rahatsız edici davranışların, başta engelliler olmak üzere halkta toplu taşıma kullanımını azalttığını belirtti.

Transport Focus grubunun yöneticisi Alex Campbell ise "Her 10 yolcudan 4'ü, toplu taşımadaki antisosyal davranışların daha güvensiz hissetmelerine neden olduğunu söylüyor. Yüksek sesli müzik dinlemek veya sigara içmek gibi can sıkıcı davranışları azaltmaya yönelik önlemler vatandaşların yolculuk deneyimini daha iyi hale getirip toplu taşımayı tercih etme oranını artıracaktır." dedi.

Trenlerde var olan uygulama kapsamında antisosyal davranışlarda bulunan yolcular, trenden indirilebiliyor ve 1000 sterline (yaklaşık 66 bin lira) kadar para cezasına çarptırılabiliyor.

ETİKETLER
İngiltere Müzik
Sıradaki Haber
Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki anlaşmasına onay
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:58
Bursa Milletvekili Torun AK Parti'ye katıldı
15:52
Gabar'da ilk hedef günlük 100 bin varil petrol
15:35
S&P Global Ratings: Türkiye'de hanehalkının liraya güveni dirençli kalmaya devam ediyor
15:40
Polonya'da İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bomba nedeniyle 3 bin kişi tahliye ediliyor
15:30
Fransa'nın güneydoğusunda şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi
15:06
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Şiddet vakalarına karşı 7/24 takipteyiz
Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor
Edirne Mevlevihanesi 101 yıl sonra yeniden kapılarını açmaya hazırlanıyor
FOTO FOKUS
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
İstanbul’da ele geçirilen tonlarca uyuşturucuya ne oluyor?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ