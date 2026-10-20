Galatasaray’dan Lille maçı öncesi UEFA'ya güvenlik başvurusu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çarşamba günü Lille ile karşılaşmaya hazırlanan Galatasaray, Fransa'da yaşanan olayların ardından güvenlik önlemlerinin artırılması için harekete geçti.
Sarı-kırmızılı kulüp, takım kafilesi ve deplasman tribününde yer alacak Galatasaraylı taraftarların güvenliğinin sağlanması amacıyla UEFA'ya başvuruda bulundu.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, Lille-Galatasaray karşılaşmasının ertelenmesinin gündemde olmadığını açıkladı.
Lille'de hafta sonu düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında 83 iş yeri zarar görmüş, 56 kişi gözaltına alınmıştı.
Olaylar sırasında Lille kulübünün mağazası da yağmalanmıştı.