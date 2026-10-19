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Spor
AA 19.10.2026 00:03

Milli futbolcu Arda Güler'den jeneriklik gol

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in Sevilla ile oynadığı maçta şık bir gole imza attı.

Milli futbolcu Arda Güler'den jeneriklik gol

İspanya LaLiga ekiplerinden Real Madrid, milli futbolcu Arda Güler'in 1 gol attığı maçta Sevilla'yı 4-1 mağlup etti.

LaLiga'nın 9. haftasında Real Madrid, konuk ettiği Sevilla karşısında 30. dakikada öne geçti. Ceza sahası dışından bir şut çıkaran Arda Güler, takımını 1-0'lık üstünlüğe taşıdı. 21 yaşındaki milli futbolcu, LaLiga'da bu sezon ilk 9 haftada 2. golüne imza attı.

 

Fransız yıldız futbolcu Kylian Mbappe, 36. dakikada farkı ikiye çıkardı ve Real Madrid, ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mbappe, 63. dakikadaki penaltı golüyle takımını 3-0 öne geçirdi ve maçtaki 2. golünü attı.

Sevilla, 80. dakikada Manuel Bueno'nun golüyle farkı ikiye indirse de Real Madrid, 82. dakikada Yan Diomande'nin golüyle skoru 4-1'e getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Real Madrid, Sevilla'yı 4-1 yendi.

Bu sonuçla, Real Madrid, 21 puanla 3. sırada yer alırken Sevilla is 14 puanda kaldı ve haftayı 6. sırada tamamladı. Namağlup Barcelona ise 27 puanla zirvede yer alıyor.

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