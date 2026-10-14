Galatasaray, Barcelona'ya mağlup oldu

"Devler Ligi"nde sezona deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 kaybederek giren sarı-kırmızılı ekip, ikinci haftada İspanya'nın Barcelona takımını konuk etti.

Mücadele, konuk takım Barcelona'nın iyi oyunuyla başladı. Topu ayağında tutan rakibinin baskısı sonrasında daha çok kendi yarı alanında kalan sarı-kırmızılılar, uzun paslarla Victor Osimhen ve Rafael Leao'yu buluşturmaya çalıştı. Geçiş oyununda pozisyon arayan Galatasaray, 27. dakikada Aleksey Batrakov'un ayağından gelen golle 1-0 üstünlük kurdu. Oyunda dengeyi sağlayan "Cimbom" 34. dakikada korner organizasyonunda ikinci kez fileleri havalandırsa da gol Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. İlk yarının sonlarında baskıyı artıran Barcelona, 43. dakikada Joao Cancelo'nun golüyle beraberliği yakaladı. Mücadelenin devre arasına 1-1 eşitlikle girildi.

İkinci yarıda Barcelona atakları karşısında zor anlar yaşayan Galatasaray, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi'nin gollerine engel olamayınca skor konuk takım lehine 4-1'e geldi.

Bu sonuçla sahadan yenik ayrılan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçından da puan çıkaramadı. "Devler Ligi"nde sezona 5-1'lik Feyenoord galibiyetiyle giren Barcelona ise 2'de 2 yaptı.

Barcelona penaltı bekledi, Galatasaray hızlı atakta golü buldu

Galatasaray, mücadelenin 27. dakikasında gerçekleştirdiği baskın atakla öne geçti.

Sol kanatta topla buluşan Anthony Gordon, ceza sahasına girdi. Barış Alper Yılmaz ile ikili mücadeleye giren Gordon, yerde kalırken kaleci Uğurcan Çakır topun sahibi oldu. Gordon, hakem Marco Guida'dan penaltı beklerken, Uğurcan oyunu hızlıca başlattı. Kendi yarı alanının ortasında meşin yuvarlağı alan Aleksey Batrakov, bekletmeden soldan bindiren Rafael Leao'ya oynadı. Bire birdeki etkinliğini kullanan Leao, ceza sahasına kadar ilerledikten sonra pasını ceza yayına doğru çıkardı.

Kendi yarı alanından başlattığı pozisyonu takip eden Batrakov, düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı.

Batrakov'un ilk golü "Devler Ligi"nde

Rus futbolcu Aleksey Batrakov, sarı-kırmızılı formayla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Mücadelenin 27. dakikasında rakip fileleri havalandıran Batrakov, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Galatasaray'da 5'i Trendyol Süper Lig olmak üzere 7. resmi maçına çıkan 21 yaşındaki futbolcu, ilk kez skor katkısı verdi.

Galatasaray'ın golü VAR'dan döndü

Sarı-kırmızılı ekibin 34. dakikada bulduğu gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesinden sonra iptal edildi.

Batrakov'un soldan kullandığı kornerde altıpas üzerindeki Victor Osimhen'in kafayla vurduğu meşin yuvarlağı savunmadaki Gerard Martin ters bir vuruşla ağlara gönderdi. Pozisyonda İtalyan hakem Marco Guida orta noktayı gösterdi.

VAR'da yeniden incelendikten sonra pozisyonun içindeki futbolculardan Barış Alper Yılmaz'ın ofsaytta olduğu ve rakibini etkilediği gerekçesiyle gol geçersiz sayıldı.

Uğurcan Çakır, ilk yarıda kalesinde "devleşti"

Galatasaray'ın milli file bekçisi Uğucan Çakır, mücadelenin ilk yarısında yaptığı kurtarışlarla takımına büyük katkı verdi.

Karşılaşmanın ilk yarısında Barcelona'nın Anthony Gordon, Joao Cancelo ve Dani Olmo'nun çıkardığı 5 kritik şutta gole izin vermeyen Uğurcan, takımının devre arasına beraberlikle girmesinde başrolü oynadı.

İkinci yarıya iyi başlayan Barcelona'nın ataklarında çaresiz kalan Uğurcan, kalesindeki 3 gole engel olamadı.

15 dakikada 3 gol yedi

Galatasaray, mücadelenin 50 ile 65. dakikaları arasında kalesinde 3 gol gördü.

Mücadelenin ilk yarısını 1-1 beraberlikle kapatan sarı-kırmızılı ekip, ikinci yarının başında Barcelona ataklarını savunmakta zorlandı. Galatasaray, 50. dakikada Fermin Lopez, 53. dakikada Anthony Gordon ve 65. dakikada Karim Adeyemi'nin golleriyle 4-1 geri düştü.

Kaptanlık pazubendi Yunus ve Sanchez'de

Galatasaray'da mücadelede kaptanlık pazubendini Yunus Akgün ve Davinson Sanchez taktı.

Sarı-kırmızılı takımın birinci kaptanı Abdülkerim Bardakcı, Barcelona karşılaşmasında yedek oturdu. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Yunus Akgün, sahaya kaptan olarak çıktı.

Yunus'un 58. dakikada yerini Leroy Sane'ye bırakmasının ardından kaptanlık pazubendi Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'e geçti.

Okan Buruk'a özel tezahürat

Galatasaray taraftarı, teknik direktör Okan Buruk'u tezahüratlarla destekledi.

Mücadele 4-1 Barcelona'nın üstünlüğüyle sürdüğü bölümde tribünlerden zaman zaman Okan Buruk'un adının söylendiği tezahüratlar yükseldi.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, mağlubiyete rağmen ortaya konan mücadeleden dolayı maç sonrası takımı tribüne çağırarak destek ve moral verdi. Taraftarlar, futbolcular alkışlarla soyunma odasına gönderdi.

Taraftarlar, ilk yarıda yaptığı kurtarışlarla dikkati çeken Uğurcan Çakır'a da özel tezahürat yaptı.

Yine üstünlüğünü koruyamadı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci maçında da öne geçmesine rağmen sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

"Devler Ligi"nde sezonu deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e konuk olarak açan sarı-kırmızılı ekip, 5. dakikada Gonçalo Inacio'nun kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. "Cimbom" ilk yarısını 1-1 berabere bitirdiği Sporting'e ikinci yarıda yediği 2 golle 3-1 mağlup oldu.

Sarı-kırmızılı ekip, ikinci hafta maçında da Barcelona karşısında 27. dakikada Batrakov'un golüyle üstünlük kurdu. Yine devre arasına 1-1 berabere gitmeyi önleyemeyen Galatasaray, ikinci yarıda yediği gollerle maçı 4-1 kaybetti.

"Devler Ligi"nde son 10 maçın 7'sini kaybetti

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 10 maçın 7'sinden yenilgiyle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 kaybettiği müsabakayla başlayan 10 maçlık seride 2 galibiyet, 1 beraberlik alırken 7. yenilgisini gördü.

"Cimbom" bu süreçte İtalyan temsilcisi Juventus'u 5-2, İngiliz ekibi Liverpool'u 1-0 mağlup etti. İspanyol takımı Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.

İspanyol kulüplerine karşı son 10 maçı kazanamadı

Galatasaray, İspanyol takımlarıyla yaptığı son 10 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa kupalarında İspanyol takımlarıyla 37. randevusuna çıkan sarı-kırmızılı takım, bu müsabakalarda 8'er galibiyet ile beraberlik alırken, 21. mağlubiyetini yaşadı. "Cimbom" İspanya temsilcilerine karşı son galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş müsabakasında sahasında Real Madrid'i 3-2 yenerek elde etti.

Sonrasında İspanya takımlarına karşı 10. maçına çıkan sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı.

Barcelona, sezona 10'da 10 ile başladı

Katalan takımı, 2026-2027 sezonunda çıktığı 10 maçı da kazandı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yaptığı 8 maçı da galibiyetle tamamlayan bordo-mavili ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2'de 2 yaptı.

Çıktığı 10. resmi müsabakada 43 kez fileleri havalandıran Hansi Flick'in öğrencileri, maç başına 4,3 gol ortalaması yakaladı. Barcelona, bu süreçte kalesinde sadece 9 gol gördü.