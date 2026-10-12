Galatasaray, yarın Barcelona'yı konuk edecek

RAMS Park'taki müsabaka saat 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İtalyan hakem Marco Guida yönetecek.

Karşılaşma, TRT 1 ve tabii platformundan yayımlanacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Portekiz temsilcisi Sporting'e 3-1 mağlup oldu.

Barcelona ise bu sezon "Devler Ligi"ndeki ilk maçında konuk ettiği Feyenoord'u 5-1 yendi.

Singo, sakatlığı sebebiyle oynayamayacak

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli oyuncusu Wilfried Singo, sakatlığı sebebiyle yarın forma giyemeyecek.

Sağlık durumundan dolayı bir süredir takımdan uzak kalan ve bireysel çalışmalar yapan Singo, Barcelona karşısında oynayamayacak.

Ayrıca Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Arda Ünyay, Eyüp Aydın ve Can Armando Güner, UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadıkları için yarın mücadelede yer alamayacak.

"Devler Ligi"nde son 10 iç saha maçında 4 galibiyet aldı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçının 4'ünden galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, 26 Kasım 2019 tarihinde Belçika ekibi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçla başlayan süreçte sahasında oynadığı Şampiyonlar Ligi maçlarında 4'er galibiyet ile beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

Söz konusu karşılaşmalarda 18 kez ağları sarsan Galatasaray, 14 kez de kalesinde gol gördü.

Avrupa kupalarında son 11 iç saha maçında sadece 1 kez mağlup oldu

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa kupalarında iç sahada oynadığı son 11 maçta sadece 1 kez yenildi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk haftasında Yunanistan ekibi PAOK'u 3-1 yendiği maçla başlayan süreçte Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı iç saha maçlarında 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

"Cimbom" bu dönemde sadece Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'ya 1-0 mağlup oldu.

Okan Buruk, sarı-kırmızılıların başındaki 150. galibiyetini hedefliyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başındaki 150. galibiyetini Barcelona karşısında almak istiyor.

Sarı-kırmızılı takımın başına 2022-2023 sezonunda gelen Buruk, Galatasaray'ın teknik direktörü olduğu dönemde tüm kulvarlarda 211 maçta 149 galibiyet, 29 beraberlik ve 33 mağlubiyet yaşadı.

İlkay Gündoğan, eski takımına karşı

Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu İlkay Gündoğan, yarın eski takımına karşı maça çıkabilir.

Barcelona'da 2023-2024 sezonunda forma giyen 35 yaşındaki oyuncu, teknik direktör Okan Buruk'un kendisine şans vermesi halinde yarın eski takımına karşı forma giyecek.

İlkay, söz konusu sezonda İspanya temsilcisiyle 51 maçta 5 gol kaydetmişti.

Barcelona'ya karşı alınan tek galibiyette "oyuncu" Okan Buruk'un emeği var

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculuk döneminde sarı-kırmızılıların tarihinde Barcelona'yı yendiği tek maçta forma giydi.

Sarı-kırmızılı ekibin 23 Kasım 1994 tarihindeki UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İspanya temsilcisini konuk ettiği maçta 58. dakikada oyuna sonradan dahil oldu.

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçı Okan Buruk'un oyuna girmesinin ardından 2-1 kazandı.

Barcelona'da eksikler

Barcelona'da yarınki maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Brezilyalı yıldız Raphinha, İsveçli futbolcu Roony Bardghji ve Danimarkalı oyuncu Andreas Christensen, sakatlıkları sebebiyle Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

Ayrıca sakatlığı nedeniyle sezon başından beri forma giyemeyen ve takımla antrenmanlara yeni başlayan Hollandalı orta saha oyuncusu Frenkie de Jong'un yarın oynaması beklenmiyor.

Barcelona, son maçında rakibini mağlup etti

Barcelona, son resmi maçında İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 8. haftasında konuk ettiği Getafe'yi 3-0 yendi.

Mücadelede 2. dakikada Anthony Gordon, 30. dakikada Gabriel Jesus ve 73. dakikada da Jules Kounde ile ağları sarsan İspanya temsilcisi, sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sezon ligde 8'de 8 yapan Barcelona, 24 puanla LaLiga'da lider konumda bulunuyor.

İspanya ekibi, 9 resmi maçında 39 gol attı

Barcelona, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 9 maçta 39 gol kaydetti.

Sezon başından beri 8 LaLiga ve 1 Şampiyonlar Ligi maçına çıkan İspanya devi, bu müsabakalarda 39 kez ağları sarsarken sadece 8 gol yedi.

Söz konusu tüm maçlarını kazanan Barcelona, ayrıca bu müsabakalarda 4 kez kalesini gole kapadı.

Barcelona'nın son 44 Şampiyonlar Ligi maçında gol oldu

Barcelona'nın çıktığı son 44 UEFA Şampiyonlar Ligi maçında en az 1 gol atıldı.

Son olarak 23 Kasım 2021 tarihinde konuk ettiği Portekiz ekibi Benfica ile 0-0 berabere kalan İspanya devinin sonraki 44 "Devler Ligi" maçında en az 1 gol oldu.

Barcelona, söz konusu maçlarda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 13 mağlubiyet yaşadı.

Bu dönemki maçların 7'sinde ağları sarsamayan İspanya ekibi, 6 kez de kalesini gole kapadı.