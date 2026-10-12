Kayseri'de polisten kaçan ehliyetsiz sürücüye 335 bin lira ceza

Köşk Mahallesi'nde uygulama yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan 17 yaşındaki hafif ticari araç sürücüsü kaçmaya başladı.

Sürücü, kovalamaca sonucu Becen Mahallesi Mehmet Özhaseki Bulvarı üzerinde yakalandı.

Yapılan kontrollerde motosiklet sürücü belgesi bulunduğu ancak otomobil kullanmaya yetkili sürücü belgesi bulunmadığı belirlenen sürücüye, Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca 335 bin lira ceza kesildi.

Ceza tutanağını imzalarken ağlayan sürücünün "Tüm çalıştığım gidecek, dershane param gidecek." dediği öğrenildi.