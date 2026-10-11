İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.

İstanbul Kanlıca açıklarında makine arıza nedeniyle sürüklenen gemi, kıyıya metreler kala durabildi. Bölgeye kurtarma gemileri sevk edildi, Boğaz’da gemi trafiği çift yönlü askıya alındı. https://t.co/LNyRaSh3Od — TRT HABER (@trthaber) October 11, 2026

Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.

Arızalanan tankerin, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınmasıyla İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.