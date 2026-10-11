Çok Bulutlu 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2026 20:36

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Bulgaristan'dan İtalya’ya seyreden kimyasal madde taşıyan Malta bayraklı ‘IVYAN’ isimli gemi, makine arızası nedeniyle Kanlıca önlerinde sürüklendi. Kıyıya metreler kala durabilen geminin Küçükçekmece’ye çekilerek demirletilmesiyle İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 110 metre boyundaki "Ivyan" isimli kimyasal tanker, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında Kanlıca önlerinde makine arızası nedeniyle demirledi.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7, Kurtarma 11 römorkörleri ve Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.

 

Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği askıya alındı.

Arızalanan tankerin, Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınmasıyla İstanbul Boğazı’nda askıya alınan gemi trafiği yeniden açıldı.

ETİKETLER
Gemi İstanbul İstanbul Boğazı
Sıradaki Haber
MHP Milletvekili Karakoç'un bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
Antalya'da uçuruma devrilen araçtaki 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
23:28
Suudi Arabistan'daki havalimanlarına düzenlenen 10 saldırıda 19 kişi öldü
23:25
Suudi Arabistan, Kral Fahd Havalimanı'na yeni saldırı düzenlendiğini duyurdu
22:03
Katil İsrail, Gazze'de telefonların şarj edildiği çadıra saldırdı: 3 ölü
21:38
Ankara'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 43 kişi tutuklandı
21:47
Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan Riyad'daki saldırılara tepki gösterdi
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
SOLOTÜRK'ten Bursa'da gösteri uçuşu
FOTO FOKUS
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
Yolcu otobüsü ile çekicinin çarpışma anı kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ