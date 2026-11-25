İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü Programı'na eşi Azime Çiftçi ile iştirak ettiğini belirtti.

İnsanı, "eşref-i mahlukat" olarak gören, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın ve merhameti esas alan bir medeniyetin mensupları olarak kadına yönelik şiddetin hiçbir mazeretini kabul edemeyeceklerini vurgulayan Çiftçi, "Kadına yönelen her türlü şiddet, insan haysiyetine, toplumsal vicdanımıza ve medeniyet değerlerimize yönelik bir saldırıdır. Bizim için şiddete maruz kalan her kadın, istatistiklerdeki bir sayıdan ibaret değildir. Korunması gereken bir hayat, incinmiş bir gönül, sahip çıkılması gereken bir insanlık onurudur." ifadelerine yer verdi.

Çiftçi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu "sıfır tolerans" ilkesi doğrultusunda, şiddeti henüz meydana gelmeden önlemek, kadınların can güvenliğini sağlamak ve koruyucu tedbirleri titizlikle uygulamak için kararlılıkla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Biliyoruz ki bu mücadele yalnızca güvenlik tedbirleriyle değil, vicdan, ahlak ve karşılıklı saygının hayatın her alanında hakim kılınmasıyla başarıya ulaşacaktır. Hiçbir kadının korkuyla yaşamadığı, hiçbir çocuğun şiddetin gölgesinde büyümediği bir Türkiye için üzerimize düşen her vazifeyi yerine getirmeye devam edeceğiz."