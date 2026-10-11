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Türkiye
AA 11.10.2026 16:35

MHP Milletvekili Karakoç'un bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

MHP Milletvekili Karakoç'un bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Zuhal Karakoç ile MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Mansur Metehan’ın ilçedeki ziyaretleri dolayısıyla yola çıkan konvoyda trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

MHP Milletvekili Karakoç'un bulunduğu konvoy kaza yaptı: 1 ölü, 7 yaralı

Sağlık ekipleri, kazaya karışan kamyonette bulunan Samet Özdemir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazada aralarında MHP Kahramanmaraş Milletvekili Karakoç, koruma polisi ve MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Metehan'ın da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kahramanmaraş Trafik Kazası MHP
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