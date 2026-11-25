İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Abdullah Finans Merkezi'ne yönelik düzenlenen saldırıyı şiddetle kınayarak, yaralılara acil şifalar diledi.

İletişim Başkanı Duran, şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'ın güvenliğini, egemenliğini ve sivilleri hedef alan bu saldırılar, tüm bölgenin barış ve istikrarına yönelik bir tehdittir. Gerilimi tırmandıran ve çatışma alanlarını genişleten her türlü eylem, bölgesel barışın tesisi ve kalıcı istikrarın sağlanmasının önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta vurguladığı üzere, bölgemizin geleceği çatışmalar üzerine değil diyalog, diplomasi, karşılıklı güven ve işbirliği temelinde inşa edilmelidir. Türkiye, dost ve kardeş Suudi Arabistan'ın güvenliğini ve istikrarını desteklemeye, Suudi Arabistan'la güçlü bir dayanışma içinde olmaya devam edecektir."

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.