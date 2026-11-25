Arakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a yönelik kimyasal silah üretimi iddialarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in kitle imha silahlarına sahip olduğunu savunan Arakçi, buna rağmen Tahran yönetimini kimyasal silah geliştirmeye çalışmakla suçladığını belirtti.

Arakçi, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Savaş yanlısı bu rejim, Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Anlaşması'na (NPT) taraf olan ve Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) üyesi olan ve yine aynı zamanda kimyasal silah kullanımına maruz kalan İran'ı, utanmayarak kimyasal silah üretmekle suçluyor. Bütün dünya biliyor ki İsrail, yönelttiği her suçlamayla aslında kendi suçunu itiraf ediyor."

İsrail'in nükleer, kimyasal ve biyolojik silahların üretimini engellemeye yönelik uluslararası sözleşmelere taraf olmaktan kaçındığını ileri süren Arakçi, Tel Aviv yönetiminin kimyasal silah iddiaları üzerinden ABD'yi yeni bir savaşa çekmeye çalıştığını savundu.

Arakçi, "Bu rejim, yüzlerce nükleer silah başlığına sahip ve bölgede 7 ülkeye saldırı düzenledi ve 3 ülkenin toprağını işgal etti." ifadesini kullandı.

İsrail'de yayımlanan The Jerusalem Post gazetesinin bugünkü haberine göre Savunma Bakanı Katz, İsrailli gazetecilere yaptığı açıklamada, İran'ın kimyasal silah üretimine yönelik faaliyetlerini artırdığını öne sürmüştü.

Katz, Tahran yönetiminin geliştirdiği kimyasal silahlarla İsrail'e saldırmayı planladığını iddia ederek, İran'ı durdurmak amacıyla tercihen ABD ile ortak askeri saldırılar düzenlenmesi gerektiğini savunmuştu.