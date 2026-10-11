Açık 24.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 11.10.2026 12:08

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgarın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Meteoroloji Akdeniz Bölgesi Fırtına
Sıradaki Haber
Anadolu Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:13
İşgalci İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine hava ve topçu saldırıları düzenledi
13:12
AB, Rus vatandaşlarına yönelik vize kurallarını sıkılaştırmayı planlıyor
13:10
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda can kaybı 74 bin 377'ye yükseldi
13:09
İran'dan "savaş peşinde değiliz" mesajı
13:17
Bilim olimpiyatlarında tarihi başarı: Türkiye 2026’da 78 madalya kazandı
13:07
Husi saldırılarının hedefindeki Riyad'da okullarda yüz yüze eğitime bir hafta ara verildi
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu başladı
Cumhurbaşkanlığı Yarı Maratonu başladı
FOTO FOKUS
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ