Açık 8.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 11.10.2026 05:18

14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı

Ata Sporları Konfederasyonu ve Ata Sporları Federasyonu iş birliğiyle yürütülen "Anadolu'nun Yeni Misafirlerine Ata Sporlarıyla Kültür Birliği Daveti (NEST) Projesi" kapsamında sahilde "Doğada Gençlik Aktivitesi" yapıldı.

14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı
[Fotograf: AA]

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Program, Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören 14 ülkeden 27 öğrencinin de aralarında olduğu gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı

Uzman eğitmenlerin dalış brifingiyle başlayan programda, gençler temel dalış eğitimi, çevre farkındalığı kapsamında sembolik deniz dibi temizliği, kano ve çim voleybolu aktivitelerine katıldı.

Akdeniz'in eşsiz su altı florasını keşfederken deniz canlılarını koruma hassasiyetiyle suya yemlerle inen gençler, hem su altında hem de su üstünde Türk bayrağı ve NEST Proje bayrağını açtı.

14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı

Sahil bandında çevre ve doğa koruma farkındalığını pekiştirmek için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı polis birlikleri de etkinlikte yer aldı.

Dalış etkinliğinin açılışını ise İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu gerçekleştirdi.

"Ata sporlarını sadece karayla sınırlandırmıyoruz"

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, ata sporlarının geleneksel sınırları aşan yeni vizyonuna, çevre duyarlılığına ve kurumsal iş birliklerine dikkati çekti.

Federasyon olarak bugüne kadar geleneksel ata sporları ağırlıklı olarak at biniciliği ve geleneksel okçuluk faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Uçar, "Ancak bugün 'Doğada Gençlik Aktivitesi' başlığı altında ilk defa su sporlarını da programımıza dahil ettik. Çünkü ata sporlarımızı ve doğayla bütünleşen spor kültürümüzü yalnızca karayla sınırlandırmak istemiyoruz. Denizlerimizin maviliklerinde de bu birliktelik ve mücadele ruhunu yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, projenin hayata geçmesini sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere kapılarını açan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, her etkinlikte güvenlik ve sağlık tedbirleri alan emniyet ve sağlık müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı

Projenin önemine değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını 500 binden 1 milyona çıkarma vizyonu doğrultusunda, bu sürecin 'nitelikli' olması büyük önem taşıyor. NEST Projesi bizim için tam da bu sebeple ayrı bir değer taşıyor. Politika geliştirmek adına odağımıza aldığımız gençleri dinliyor, hayallerini, hedeflerini, ülkemize sunabilecekleri katkıları ve bu vesileyle kendi ülkelerine nasıl köprü olabileceklerini masaya yatırıyoruz."

Program, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

ETİKETLER
Antalya
Sıradaki Haber
Şişli'de panelvan apartman boşluğuna düştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:45
Şişli'de panelvan apartman boşluğuna düştü
02:39
Sarıyer'de kaza sonrası iki araç alev aldı
01:20
Riyad'daki havalimanına düzenlenen saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti
00:08
İran'dan Trump'ın saldırı senaryosuna tepki: Hayali düşman uydurmacası
00:02
İsrail basını: Trump ve Netanyahu son haftalarda İran'a saldırı konusunda görüşmeler yürütüyor
00:06
Bakan Çiftçi: Bu yılın ilk 9 ayında, 736 kişinin yurt dışından iadesini sağladık
Adana'nın kültürü ve lezzetleri gökyüzüne taşındı
Adana'nın kültürü ve lezzetleri gökyüzüne taşındı
FOTO FOKUS
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
ASELSAN’dan dron avcısı: GÖKALP ile havada otonom imha
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ