14 ülkeden gençler, Antalya'da 'Doğada Gençlik Aktivitesi'ne katıldı

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde etkinlik düzenlendi.

Program, Akdeniz Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi bünyesinde öğrenim gören 14 ülkeden 27 öğrencinin de aralarında olduğu gençlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Uzman eğitmenlerin dalış brifingiyle başlayan programda, gençler temel dalış eğitimi, çevre farkındalığı kapsamında sembolik deniz dibi temizliği, kano ve çim voleybolu aktivitelerine katıldı.

Akdeniz'in eşsiz su altı florasını keşfederken deniz canlılarını koruma hassasiyetiyle suya yemlerle inen gençler, hem su altında hem de su üstünde Türk bayrağı ve NEST Proje bayrağını açtı.

Sahil bandında çevre ve doğa koruma farkındalığını pekiştirmek için Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki atlı polis birlikleri de etkinlikte yer aldı.

Dalış etkinliğinin açılışını ise İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu gerçekleştirdi.

"Ata sporlarını sadece karayla sınırlandırmıyoruz"

Ata Sporları Federasyonu Başkanı Sümeyye Gamze Uçar, ata sporlarının geleneksel sınırları aşan yeni vizyonuna, çevre duyarlılığına ve kurumsal iş birliklerine dikkati çekti.

Federasyon olarak bugüne kadar geleneksel ata sporları ağırlıklı olarak at biniciliği ve geleneksel okçuluk faaliyetleri düzenlediklerini anlatan Uçar, "Ancak bugün 'Doğada Gençlik Aktivitesi' başlığı altında ilk defa su sporlarını da programımıza dahil ettik. Çünkü ata sporlarımızı ve doğayla bütünleşen spor kültürümüzü yalnızca karayla sınırlandırmak istemiyoruz. Denizlerimizin maviliklerinde de bu birliktelik ve mücadele ruhunu yaşatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uçar, projenin hayata geçmesini sağlayan Türkiye Ulusal Ajansı başta olmak üzere kapılarını açan Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne, her etkinlikte güvenlik ve sağlık tedbirleri alan emniyet ve sağlık müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti.

Projenin önemine değinen Uçar, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın ülkemizdeki uluslararası öğrenci sayısını 500 binden 1 milyona çıkarma vizyonu doğrultusunda, bu sürecin 'nitelikli' olması büyük önem taşıyor. NEST Projesi bizim için tam da bu sebeple ayrı bir değer taşıyor. Politika geliştirmek adına odağımıza aldığımız gençleri dinliyor, hayallerini, hedeflerini, ülkemize sunabilecekleri katkıları ve bu vesileyle kendi ülkelerine nasıl köprü olabileceklerini masaya yatırıyoruz."

Program, katılım belgelerinin verilmesiyle sona erdi.