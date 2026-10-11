Edremit'te zeytinyağı tadımında Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Güre Sahili'ndeki festival alanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, 16 bin 2 kişinin katılımıyla 2009 yılında İspanya'nın Jaen kentinde elde edilen 12 bin 909 kişilik rekor geride bırakıldı.

Guinness World Records'un resmi hakemi Hannah Spiers tarafından tescil işleminin tamamlanmasının ardından rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e verildi.

Hannah Spiers, törendeki konuşmasında büyük misafirperverlikle ağırlandığını belirterek, rekordan dolayı Edremit halkını tebrik etti.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, törenin ardından büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Edremit için muhteşem bir gün olduğunu belirten Çetin, Edremitlilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Edremit, Havran ve Altınoluk meslek yüksekokullarından 180 öğrencimiz bu organizasyonda özveriyle çalıştı. Bütün ziyaretçilerimiz, Havranlılar, Edremitliler, Burhaniyeliler, Ayvalıklılar, Küçükkuyulular, Gömeçliler hepsi buradaydı. Edremit'in ismini dünya rekorlar kitabına yazdırdık, dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası. Emeği geçen tüm Ticaret Odası çalışanlarıma, yöneticilerime, meclis üyelerime ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum."