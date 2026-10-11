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Türkiye
AA 11.10.2026 01:51

Edremit'te zeytinyağı tadımında Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali (FestOlive) kapsamında, "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği" Guinness Dünya Rekoru kırıldı.

Edremit'te zeytinyağı tadımında Guinness Dünya Rekoru kırıldı
[Fotograf: İHA]

Güre Sahili'ndeki festival alanında gerçekleştirilen rekor denemesinde, 16 bin 2 kişinin katılımıyla 2009 yılında İspanya'nın Jaen kentinde elde edilen 12 bin 909 kişilik rekor geride bırakıldı.

Guinness World Records'un resmi hakemi Hannah Spiers tarafından tescil işleminin tamamlanmasının ardından rekor sertifikası Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e verildi.

Edremit'te zeytinyağı tadımında Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Hannah Spiers, törendeki konuşmasında büyük misafirperverlikle ağırlandığını belirterek, rekordan dolayı Edremit halkını tebrik etti.

ETO Yönetim Kurulu Başkanı Çetin, törenin ardından büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.

Edremit'te zeytinyağı tadımında Guinness Dünya Rekoru kırıldı

Edremit için muhteşem bir gün olduğunu belirten Çetin, Edremitlilere teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Edremit, Havran ve Altınoluk meslek yüksekokullarından 180 öğrencimiz bu organizasyonda özveriyle çalıştı. Bütün ziyaretçilerimiz, Havranlılar, Edremitliler, Burhaniyeliler, Ayvalıklılar, Küçükkuyulular, Gömeçliler hepsi buradaydı. Edremit'in ismini dünya rekorlar kitabına yazdırdık, dünyaya tanıttık. Edremit artık bir dünya markası. Emeği geçen tüm Ticaret Odası çalışanlarıma, yöneticilerime, meclis üyelerime ve basın mensuplarına teşekkür ediyorum."

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Balıkesir Guinness Rekorlar Kitabı Zeytinyağı Festival
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